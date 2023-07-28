Malatya'da 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Malatya'da yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sonucunda 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Malatya'da 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalışmalar kapsamında 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 uyuşturucu hap ele geçirildi,.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel