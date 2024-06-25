Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Malatya'da Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iki araçta yapılan aramada 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki takibi sonrası durdurdukları iki araçta narkotik köpeğinin yardımıyla yapıkları aramada, bagajdaki valizde 72 parça halinde 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, F.B. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.