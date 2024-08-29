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Malatya'da 17 Bin Kalıcı Konut Teslim Edilecek

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yıl sonuna kadar 7 bini kırsal olmak üzere 17 bin kalıcı konutun tesliminin yapılacağını belirtti. Yavuz, ayrıca eğitim ve güvenlik konularında yapılan çalışmalara da değindi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yıl sonuna kadar 7 bini kırsal olmak üzere 17 bin kalıcı konutun tesliminin yapılacağını belirtti.

Vali Yavuz, Yeni Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

En önemli gündemlerinin kalıcı konut, iş yeri ve kırsal konutlar olduğunu ifade eden Yavuz, bunlarla ilgili çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

Rezerv alanlarla ilgili tahliye ve yıkımların devam ettiğini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Yıkmadan şehri tekrar ayağa kaldırabilmek mümkün değil, bu nedenle rezerv alan çalışmalarına önem veriyoruz. Şehrin merkezinin şehrin kendi imkan ve potansiyeliyle ayağa kaldırılabilmesi çok uzun zaman alacak ve ciddi maliyetler gerektirecek. Şehrimiz tek merkezli, alışveriş merkezleri belirli bir alana sıkışmış durumda ve depremin de en çok etkilediği bölgeler buralar. Zemin şartlarının ancak iyileştirilerek inşaat yapılmasına izin verdiği bu koşullarda inşaat faaliyetlerinin devletin imkan ve kabiliyetiyle yapılması bir zaruret. Şu anda Valilik binamız ve valiliğimizin karşısındaki iş merkezi, bunun dışında Kışla Caddesi, Niyazi Mısri Caddesi ve Saray Mahallesi gibi birçok alanda şu anda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Malatyalı kardeşlerimizden beklentimiz bu zaruret vesilesiyle yapılan projeleri desteklemeleri ve şehrimizin hızlı bir şekilde ayağa kalkması."

7 bini kırsal, 17 bin konut teslim edilecek

Kırsal konutların ihalelerinin neredeyse tamamını yaptıklarını söyleyen Yavuz, "Bu yıl 7 bin civarında kırsal konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Eylül ayı başlarında 3 bin civarında yeni bir kura çekeceğiz. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 10 bin konut daha vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." diye konuştu.

Yavuz, 2 bin vatandaşın kalıcı konut çıkmasına rağmen konteynerde kalmaya devam ettiğini, kolluk kuvvetleri aracılığıyla tebligat yapıp konutlarına geçmelerini istediklerini ve 350 ailenin bu şekilde kalıcı konutuna yerleştiğini dile getirdi.

Şehre gelecek üniversite öğrencilerinin otogarda karşılanması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve güvenlik birimlerinden oluşan bir ekip kurduklarını belirten Yavuz, "Bu gençlerimize gidecekleri yere kadar refakat edecek, bilgilendirme ve yardım faaliyetini gerçekleştirecekler. Üniversitelerimiz de tüm hazırlıklarını yaptı. Gençlerimiz şehrimizde huzur içinde eğitim alacak." dedi.

9 Eylül'e kadar 583 dersliğin yapımı tamamlanacak

6 Şubat depremleri öncesinde 182 bin 325 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Malatya'da bu sayının şu an 159 bin 16 olduğunu söyleyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Deprem nedeniyle 855 dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiştir. İlimizde bu yıl toplam 108 eğitim yatırımımız bulunuyor. 9 Eylül 2024 tarihine kadar 42 projemiz, toplam 583 dersliğimiz bitmiş olacak. Kasım ayı sonuna kadar da toplam 52 okul, 723 derslik inşaatı tamamlanarak geleceğimizin teminatı evlatlarımızın hizmetine sunulacak. Bunun dışında 224 okulumuzun onarımları, 5 kurumumuzun güçlendirilmesi devam ediyor. 6 kurumumuzun güçlendirilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Güçlendirme kapsamında işe başlamadığımız sadece 2 okul kalmış bulunuyor."

Yavuz, uyuşturucuyla ve zehir tacirleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini, bunun yanı sıra evden ve iş yerinden hırsızlıkla mala karşı işlenen suçlarda bariz bir gerilemeyi sağlayacaklarını belirten Yavuz, deprem nedeniyle olağanüstü koşulların olduğu kentte sorunları çözme noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ile AFAD İl Müdürü Ali Altındal, yaptıkları sunumlarla çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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