Malatya'da 13 bin 464 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi'nde sahte alkol üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.