Malatya Büyükşehir Belediyesi önü tarım şölenine sahne oluyor - Haberler

Sıvat ve Büyükşehir Belediyesi mevcut düzenli katı atık depolama sahasında bulunan serada üretilen sebze fidelerinin dağıtımı için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir tören düzenlendi.

Düzenlenen tören sırasında Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, bir konuşma yaparak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın son yıllarda tarım ve hayvancılık noktasında yetiştiricilere, üreticilere ve çiftçilere büyük destek verdiğini söyledi. Akın, "Gerek fide desteği gerekse sıvat desteği sağlamıştır. Ayrıca yaylalarımızda sondajlı çalışma yapılan yerlerle alakalı yetiştiricilerimize çok önemli destekler sağlamıştır. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bizim üretmemiz lazım, üretene destek olmamız lazım, çiftçilerimizi ve kırsalda yaşayan yetiştiricilerimizi her alanda desteklememiz lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç da yaptığı konuşmada, "Değerli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu yıl tarımda yapmış olduğu çalışmaları biz Malatya üreticileri olarak takdirle karşılıyoruz. Dünyada bu yıl üretici ve tüketicimizi zor duruma koyacak gelişmeler yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin önünü adeta bir tarım şölenine çevirdi. Malatya üreticileri adına kendilerine teşekkür ediyorum. Büyük yatırımlar yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir gün tohum dağıtıyor, bir gün sebze fidesi dağıtıyor, bugün sıvat dağıtıyor. İşte bizler Şehrül-Eminimizi böyle istiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, "Yetiştiricilerimize ve üreticilerimize destek olmak amacıyla yapılan bu programdan dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya son yıllarda bir taraftan sanayileşmesini güçlü bir şekilde devam ettirirken, bir taraftan da tarım şehri olma konusunda gerçekten çok önemli yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan kayısıdan ihracat rakamlarımızı ciddi anlamda arttırırken, bir taraftan özellikle tarımsal hizmetlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından tohum, sebze fidesi ve şimdi ise hayvancılık konusunda çok önemli bir çalışma yapılıyor. Muhakkak 2022-2023 yılının tarım yılı ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya Tarım İl Müdürü Tahir Macit de Malatya'nın tarımsal potansiyelinden bahsederek, "Türkiye dünyada tarımsal potansiyel olarak gayri safi milli hasılada üretimde dünyada ilk 10'ların içerisindeyiz. Avrupa'da ise birinciyiz. Bunun en büyük nedeni Türk tarımının dinamik olmasından kaynaklanıyor. Malatya bitkisel üretimde belli bir noktaya gelmiş dünya markası olan kayısının bitkisel üretimde özellikle meyvecilik hızla gelişmekte ve ilerlemektedir. Bu kapsamda birçok projelerimiz mevcut. Ben bu sıvat dağıtımının ülke ekonomisine ve ilimiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise "2022 yılı gerçekten hem Tarım Bakanlığımız hem de Büyükşehir Belediyemizin ortak çalışmaları hususunda bence önemli bir yıl oldu. Su hayattır. Özellikle etinden ve sütünden faydalandığımız hayvanların, refahları açısından hem de suya ulaşımında efor sarf etmeden bu yıl içerisinde gerek sondaj çalışmaları gerek sıvat dağıtımları ile ilgili sulama sorununu en mümkün mertebe hayvanların rahat ulaşabileceği şekilde bir imkana kavuşturma amacını güdüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Çiftçi bizim değil bütün Türkiye'nin dostudur. Üretim olmadan huzur olmaz, üretim olmadan sağlık olmaz, üretim olmadan bir ülkenin bekası söz konusu olmaz. O yüzden her zaman için üreticimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu dağıttığımız fidelerin şöyle bir özelliği var. Malatya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisinde kullandığımız elde ettiğimiz enerjinin seralarında üretildi. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizler gerek sosyal belediyecilik, gerek kültürel belediyecilik, gerek hizmet belediyeciliği, gerek çevrenin korunması ile ilgili çalışmalar olsun gerek yaptığımız çalışmaların katılımcılık temel ilkesi içerisinde paydaşlarımızla paylaşma anlamında olsun hakikaten güzel örnekler veriyoruz. Bu yıl Tarım Daire Başkanlığımızın yabani alıç aşılaması, su göletleri, sulama sularının 600 bin metre sulama borularının dağıtımından tutun, diğer taraftan buğday, arpa, nohut, fasulye tohum dağıtımları ve gerekse hayvancılığın teşvikiyle ilgili ve hayvan meralarına sondaj vurularak oradaki hayvanların sulamasının giderilmesiyle ilgili çalışmalar olsun, sebze fidelerinin dağıtımı ve bugünkü sıvat dağıtımı ile ilgili olsun güzel çalışma örneği oldu. Bu yıl ekilmeyen arazilerimiz için 400 ton buğday ve arpa dağıtımı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Ekimi teşvik etme noktasında da üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Özellikle çiftçilerimizden haseten rica edeceğim şudur; bir karış toprağınız varsa onu muhakkak ekelim, üretime dönüştürelim, hem bizler bir ekonomik katkı ve katma değerde bulunalım hem de çevremize bu anlamda gıda ihtiyaçlarını temin edecek yardımında bulunalım. 2.7 Kw saat elektrik ürettiğimiz katı atık tesislerinde elde ettiğimiz ısıdan oradaki görevli arkadaşlarımız 100 bin fide üretimi gerçekleştirdiler. Bu arkadaşları tebrik ediyorum. Ben bu anlamda bu çalışmaları yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin ise yapılan projelerin güzel olduğunu VE devamının gelmesi gerektiği temennisinde bulundu.

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