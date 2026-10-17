MAKÜ Rektörü Dalgar, YÖK Bilim Kafe'de tarımda dijitalleşmeyi anlattı

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim Kafe'ye konuk oldu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Innovation Week kapsamında YÖK Bilim Kafe'ye konuk olan Prof. Dr. Dalgar, tarımın dijitalleşmesini ve üniversitelerin bu dönüşümdeki rolünü anlattı.

Dalgar, tarımda yazılım, veri, robotlar ve otonom araçların kullanımını yaygınlaştırarak, gençlere yeni bir üretim ve girişimcilik yolu açmayı hedeflediklerini vurguladı.

YÖK ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) arasında imzalanan protokol kapsamında belirlenen 10 üniversitede, yapay zekaya dayalı otonom çiftlikler kurulduğunu kaydeden Dalgar, bu çiftliklerde teknolojiyi kullanabilen genç çiftçilerin ve tarım girişimcilerinin yetiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Yatırımcı kuruluşların, bankaların ve Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle gençlerin teknolojiye dayalı üretime yönlendirilmesinin öngörüldüğünü anlatan Dalgar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin de bu çalışmanın başlangıcından itibaren içinde yer aldığını ifade etti.

300'ün üzerinde akademisyen sahada çalışıyor

YÖK'ün bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma projesi kapsamında tarım ve hayvancılığa odaklandıklarını belirten Dalgar, üniversitede bu alandaki projelerde doğrudan çalışan 300'ün üzerinde akademisyen bulunduğunu kaydetti.

Çalışmaların veteriner fakültesiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Dalgar, mühendislerin, yazılımcıların, iktisatçıların ve temel bilimcilerin farklı uzmanlıklarla katkı sunduğunu, eğitim fakültesindeki akademisyenlerin ise çiftçi ve yetiştirici eğitimlerinde görev aldığını bildirdi.

Üniversitelerin hem araştırmada hem eğitimde sektörün içinde olması gerektiğini ifade eden Dalgar, araştırmaların somut çözümlere dönüştürülmesinin ve öğrencilerin deneyim kazanarak yetişmesinin önemine dikkati çekti.

Dalgar, "Sektörle işbirliğinin ötesinde sektörle bütünleşme dediğimiz bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Üniversitenin tarım ve hayvancılık çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığıyla ortak projeler yürütülen bir düzeye ulaştığını belirten Dalgar, belirli bir alana odaklanan ve çalışmalarını istikrarla sürdüren üniversitelerin, bölgenin yanı sıra ülke genelinde de sektörün gelişimine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA