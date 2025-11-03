Mahmut Karalar'dan Ümit Özdağ'a Ziyaret

(ANKARA) - Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Görüşme, Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleşti. Özdağ, sosyal medya hesabından, "Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Karalar ve heyeti bugün genel merkezimizi ziyaret ettiler. Kendisine ve değerli arkadaşlarına teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi.