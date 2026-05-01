Mahmut Arıkan: Değişim İstiyorsak Ölçümüz Net Olmalı: Adalet, Liyakat ve Ahlak

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyasetin yeni bir ölçüye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Değişim istiyorsak, ölçümüz net olmalı: Adalet, liyakat ve ahlak. Artık önümüze sirk koyup elimize kuru ekmek verenlere değil milletimizin derdiyle dertlenenlere bakalım" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de siyasetin ahlak, ilke ve adalet temelinde yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haydi Türkiye değişime! Eğer bu topraklarda gerçek bir aidiyet aranacaksa, adres bellidir: İlke ve ahlak. Çünkü ilkesiz güç yozlaşır, ahlaksız siyaset toplumu çürütür. Siyasetin yeni bir ölçüye ihtiyacı var. Değişim istiyorsak, ölçümüz net olmalı: Adalet, Liyakat ve Ahlak. Kim adaleti gerçekten tesis edebilir? Kim insan onuruna yakışır bir yaşamı mümkün kılabilir? Kim sadece bugünü değil, yarını da inşa edebilir? Artık önümüze sirk koyup elimize kuru ekmek verenlere değil milletimizin derdiyle dertlenenlere bakalım!"

Kaynak: ANKA