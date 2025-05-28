Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı

Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Maden Adası'nda doğa yürüyüşü yapan 27 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yürüyüşçüleri kurtararak Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanması sonucu mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik Botları "KB-11" ve KB-4305 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12"nin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Doğa yürüyüşçüleri, ekiplerce Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.