Madagaskar'da Doğum Günü Kutlamasında Gıda Zehirlenmesi: 17 Ölü

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da hafta başında bir doğum günü kutlamasında tüketilen gıdalardan zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA 17 KİŞİ GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

HJRA Ampefiloha Hastanesinden yapılan açıklamada, zehirlenenlerden 17 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ulusal Polis ve Jandarma teşkilatının olayla ilgili ortak soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Halk Sağlığı Bakanlığı zehirlenmenin kaynağını belirlemek üzere tüketilen gıdalardan alınan örnekler üzerinde laboratuvar analizlerine devam edildiğini duyurdu. Antananarivo'nun Imerinkasinina bölgesindeki bir eğlence merkezinde pazartesi günü düzenlenen doğum günü partisine katılan 43 kişi sunulan yiyeceklerin ardından gıda zehirlenmesi yaşamış ve 12 kişi hayatını kaybetmişti.