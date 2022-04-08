Macron'dan, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya tepki - Haberler

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Macron'dan, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya tepki

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Macron'dan, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yapılan saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yapılan saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, düşüncelerinin Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenlerden yana olduğunu belirtti.

Kramatorsk'taki saldırıyı "korkunç" olarak nitelendiren Macron, adaletin yerini bulması için başlatılacak soruşturmalara destek vereceklerini kaydetti.

Macron, Avrupalılar olarak yeni yaptırım kararları alacaklarını ve Ukrayna'yı askeri, insani ve mali olarak desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını Donbas bölgesine yoğunlaştıracağını belirterek, "Gelecek haftalarda çok zor şeyler yaşayacağız." dedi.

Macron, Rusya için 9 Mayıs'ın ulusal gün olduğunu, Putin'in o gün zafer elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

cumhurbaşkanı, Kramatorsk, Ukrayna, Fransa, Güncel, Haberler

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