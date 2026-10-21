Macron, 17 Ekim eylemlerine ilişkin yabancı liderlerin yorumlarını 'aptalca' buldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim'deki sarı yelekliler eylemlerine ilişkin yabancı liderlerin "kabul edilemez ve aptalca" yorumlarda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından ziyaretlerinin son ayağı Katar'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Orta Doğu'da enerji tedarik zincirlerini güvenceye almak için hareket ettiklerini dile getiren Macron, Körfez ülkelerini ziyareti kapsamında da " Fransa'nın bağımlı olduğu akaryakıt kategorilerinde tedariki garanti altına almaya" çalıştıklarını söyledi.

Macron, hükümetin Fransa'da pompa fiyatlarını düşürmek için elinden geleni yaptığını ve Fransızların Körfez ülkelerinin "güvenlik ve istikrarına katkılarının haklı karşılığını alacağını" belirtti.

Öte yandan Macron, Fransa'da yağmalama ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim eylemleriyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Macron, "Şu aşamada ülkemizle ilgili kötü konuşanların hepsi Fransa'yı sevmeyen insanlar. Bu insanlar bana itici geliyor." dedi.

Eylemlere ilişkin yabancı liderlerin "kabul edilemez ve aptalca yorumlar" yaptığı değerlendirmesinde bulunan Macron, 17 Ekim'de Fransa'da yaşananlarla ilgili "yabancı müdahalenin değil yabancı bilgi manipülasyonunun" söz konusu olduğunu söyledi.

Macron, "(Eylemlerde) Fransa'da asla yaşanmayan sahneleri gösteren yapay zeka içerikleri gördük." dedi.

Ayrıca Macron, hükümetin bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak sürecin "yöntem dahilinde, saygı ve kararlılık çerçevesinde" yönetildiğini savundu.

Dün gece Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde Mirage 2000D tipi savaş uçağının düştüğü kazaya ilişkin olarak da Macron hayatını kaybeden pilotun yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa'daki eylemlerle ilgili Trump'ın yorumları

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki eylemlerle ilgili belli aralıklarla yaptığı açıklamalarda olayların kaynağının göçmenler olduğunu savunmuştu.

Trump, Fransa'nın "göçmenler tarafından ele geçirildiğini" ve "Paris'in, çok yakında Müslüman bir şehir olacağını" ileri sürmüştü.

Macron'u bu konuda birçok kez uyardığını söyleyen Trump, "Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA