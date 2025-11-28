Haberler

Macaristan Enerji Güvenliğini Garantiledi

Güncelleme:
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılan görüşmede, Macaristan'ın enerji güvenliğini sağlayarak enerji tedarikinin devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, Paks Nükleer Güç Santrali'nin inşaatının hızlandırılması konusunda anlaşma sağlandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmede, Macaristan'ın enerji güvenliğini garanti altına aldıklarını belirtti.

Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyaretinde Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Szijjarto, "Amacımıza ulaştık. Macaristan'ın enerji güvenliği garanti altına alındı. Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın, sözleşmede belirtilen miktarda gaz ve petrolü, Drujba ve TürkAkım boru hatları üzerinden zamanında teslim edeceğini teyit etti." dedi.

Szijjarto, Ukrayna'daki savaş konusunda barıştan yana olduklarını belirterek, Putin'in, olası bir barış zirvesinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılmasından memnuniyet duyacağına dair ifadelerini hatırlattı.

Öte yandan Szijjarto, Macaristan'daki Paks Nükleer Güç Santrali'nin inşaatının önemli ölçüde hızlandırılması konusunda da anlaştıklarını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Macaristan Başbakanı Orban, bugün, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Budapeşte'de görüşme ihtimaline ilişkin, "Trump ile olası görüşmenin ülkenizde yapılmasına olumlu yanıt verdiğinizden dolayı minnettarım. Trump, böyle bir teklifte bulundu. Trump, hem ABD'nin hem de Rusya'nın Macaristan'la ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti. Bu nedenle bu teklifi memnuniyetle kabul ettik. ABD ile müzakereler Budapeşte platformunda sonuçlanırsa bundan büyük memnuniyet duyarım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ülkesinin bağımsız siyaset izlediğini belirten Orban, Rus enerji kaynaklarını tedarik ederek Macaristan'ın enerji güvenliğini sağladıklarını ve Rusya ile enerji alanında işbirliğini sürdürmekten yana olduklarını kaydetmişti.

Orban, "Macaristan, Ukrayna'yla ilgili müzakerelere ev sahipliği yapmaya ve bu sürecin başarıyla tamamlanmasına destek sağlamaya hazır." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
