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Lüleburgaz'da Yangınla Mücadele Eğitimi ve Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Lüleburgaz'da Yangınla Mücadele Eğitimi ve Temizlik Etkinliği Düzenlendi
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Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yangınla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde yangın güvenliği önlemleri ve uygulamalı tatbikat yapıldı. Bunun yanı sıra, 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında temizlik etkinlikleri gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlara yangınla mücadele eğitimi verildi.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce bir sitenin sakinlerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde yangınla mücadele teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından site bahçesinde ateş yakılarak su ve tüple müdahale uygulamalı gösterildi.

İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez, talepler doğrultusunda vatandaşlara yönelik yangın eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.

"Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar"

Lüleburgaz ilçesinde "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesince yürütülen projede Zafer Mahallesi'nde Başkan Yardımcısı Derya Aktan, belediye temizlik personeli, öğrenciler ve vatandaşlar cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Zafer Parkı'nda başlayan etkinlikte katılımcılar gruplar halinde yol ve kaldırımları süpürerek çöpleri topladı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

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