Lüleburgaz'da Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Lüleburgaz ilçesinde yangın güvenliği eğitimi verildi.

Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (LÜDAK) ile Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, dernek gönüllülerine olası yangınlara karşı müdahale yöntemleri anlatıldı.

Eğitimde, Lüleburgaz İtfaiye Müdürü Haluk Tez ve itfaiye eri Elif Yazıcı, yangın türleri ve yangınlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından hortum serme ve toplama, su ve köpük ile yangına müdahale yöntemleri gösterildi.

Elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'nde bulunan elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.