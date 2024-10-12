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Lüleburgaz'da Öğrencilerden Temizlik Projesi

Lüleburgaz'da Öğrencilerden Temizlik Projesi
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Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri, 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik yaptı. Proje, Lüleburgaz Belediyesince yürütülüyor.

Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Lüleburgaz Belediyesince yürütülen proje kapsamında Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Derya Aktan, Kemal Pektaş ve 8 Kasım Ortaokulu öğrencileri Yıldız Mahallesi'nde bir araya geldi.

Aktan ve Pektaş ile öğrenciler cadde ve sokakları süpürerek çöpleri topladı.

Yaklaşık 1 saat süren programda toplanan çöpler Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

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