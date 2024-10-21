Lüleburgaz'da Öğrenciler Doğa İçin Çiçek Dikti
Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş ile birlikte öğrenciler yeşil çevre bilinci oluşturmak amacıyla çiçek dikti. Doğanın korunmasının öneminin vurgulandığı etkinlikte, ahşap boyama aktivitesi de gerçekleştirildi.
Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler çiçek dikti.
Lüleburgaz Belediyesince Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş öğrenciler ile birlikte çiçek dikti.
Pektaş, çocuklarda yeşil çevre bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunu ifade eden Pektaş, doğanın önemini çocuklara anlattıklarını kaydetti.
Etkinlikte mevsime uygun çiçekler dikildi, öğrenciler daha sonra ahşap boyama yaptı.