Lüleburgaz'da Gıda İşletmelerine Denetim ve Haşere İlaçlama Çalışmaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde hijyen ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca, Lüleburgaz Belediyesi haşere popülasyonunu önlemek için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ilçedeki gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde hijyen, personel sağlık karnesi ve fiyat etiketi gibi unsurları denetledi.

Ürünlerin üretim ve son tüketim tarihleri ile saklama koşullarını da kontrol eden ekipler, işletmelerde genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise haşere ve sinek popülasyonunun önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak havaların etkisiyle artan sivrisinek ve haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama yapıldığını belirtti.

Gerenli, larva üreme alanları, su birikintileri, foseptik çukurları ve dere yataklarında ilaçlama yapıldığını aktararak, mahallelerde havaya püskürtme yöntemiyle yapılan ilaçlamaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.