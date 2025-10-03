Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Tahttan Feragat Etti

Lüksemburg Büyük Dükü Henri, oğlu 5. Guillaume lehine tahttan feragat etti.

70 yaşındaki Henri, 25 yıllık saltanatının ardından tahttan çekilme kararı aldı.

43 yaşındaki 5. Guillaume, Lüksemburg Büyük Düklük Sarayı'nda birçok Avrupalı siyasetçinin katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek resmi olarak tahta çıktı.

Törene katılanlar arasında Belçika Kralı Philippe, Belçika Kraliçesi Mathilde, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola gibi isimler yer aldı.

Yeni Lüksemburg Büyük Dükü 5. Guillaume ve eşi Büyük Düşes Stephanie, törenin ardından sokaklarda bekleyen halkı selamladı.