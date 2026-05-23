Haberler

Ukrayna ordusunca Luhansk'taki bir koleje düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesindeki bir koleje Ukrayna ordusunca düzenlenen İHA saldırısında ölenlerin sayısı 11'e çıktı, 41 kişi yaralandı, 10 kişi kayıp.

Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesindeki bir koleje, Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki bir koleje insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini anımsattı.

Saldırı sonucu ölü sayısının arttığını kaydeden Paseçnik, "Korkunç suçun sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. 10 kişi kayıp." ifadelerini kullandı.

Olay

Ukrayna ordusunun dün Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki koleje, İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı, 15 kişi ise kayıp durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi çibörek oldu
Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk edebiyatının güçlü ismiydi! Gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

Çok büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi