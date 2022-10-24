Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını 4. oturumunda da seçemedi

Lübnan'da 14. cumhurbaşkanını seçmek için Mecliste düzenlenen 4'üncü oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Lübnan'da 14. cumhurbaşkanını seçmek için Mecliste düzenlenen 4'üncü oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Mecliste Nebih Berri'nin başkanlığında, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 110'u katıldı.

Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 39, İsam Halife 10 oy alırken, 61 geçersiz oy kullanıldı.

Oylamada hiçbir adayın seçilmek için gerekli olan oyların 3'te 2'sini alamaması üzerine Berri, yeni oturumun tarihine daha sonra karar vereceklerini açıkladı.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumu 29 Eylül, 2'nci oturumu 13 Ekim ve 3'üncü oturumu da 20 Ekim'de düzenlemişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Avn, 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

Avn, 2,5 yıl süren siyasi çekişmeler ve çalkantılı süreçten sonra Mayıs 2014'te görevi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın yerine göreve gelebilmişti.