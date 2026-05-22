İsrail, Lübnan'a Yönelik Hava Saldırılarını Sürdürüyor: En Az 8 Ölü

DEYR KANUN EN-NEHR, 22 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kanun en-Nehr kasabasında İsrail hava saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreni, 21 Mayıs 2026.

İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güneyindeki farklı kasabaları hedef alan hava saldırıları ve topçu ateşinde en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, çatışmaların son dalgasının başladığı 2 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 3.089'a, yaralı sayısının ise 9.397'ye yükseldiğini açıkladı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

