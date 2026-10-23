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LÖSEV'in İncileri, Samsun'da turuncu farkındalık etkinliği düzenledi

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LÖSEV'in İncileri, Samsun'da turuncu farkındalık etkinliği düzenledi
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LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi bünyesindeki LÖSEV'in İncileri Birimi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında turuncu farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrenciler resim öğretmeni eşliğinde lösemiye dikkat çeken çalışmalar hazırlayarak lösemili çocuklara dayanışma mesajı verdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İrtibat Ofisi bünyesindeki "LÖSEV'in İncileri" Birimi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "turuncu farkındalık" etkinliği düzenledi.

LÖSEV'in İncileri Birimi, anaokulundan 12. sınıfa kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik seminer ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Birim, haftaya özel etkinliklerle lösemi konusunda bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlikte öğrenciler, resim öğretmeni eşliğinde lösemiye dikkat çekmek ve lösemili çocuklarla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmalarla lösemili çocuklara destek ve dayanışma mesajı verildi.

Etkinlikle öğrencilerin lösemi konusunda bilinçlenmesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın küçük yaşlardan itibaren artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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