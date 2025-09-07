Haberler

Lizbon'daki Füniküler Kazasında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Lizbon'daki Füniküler Kazasında 16 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'in başkenti Lizbon'da Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada bir çelik kablonun kopması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yetkililer, kablonun gizli bir sabitleme noktasından koptuğunu ve rutin kontrollerde bu kusurun tespit edilemediğini bildirdi.

LİZBON, 7 Eylül (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'da Gloria Füniküleri'nin raydan çıkarak 16 kişinin hayatını kaybetmesine ve 22 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın kopan bir çelik kablo yüzünden meydana geldiği bildirildi.

Hava ve Demiryolu Kazalarının Önlenmesi ve Soruşturulması Ofisi (GPIAAF), kablonun bir numaralı kabin içindeki gizli bir sabitleme noktasından koptuğunu açıkladı. O gün erken saatlerde yapılan rutin görsel kontrollerde bu kusurun tespit edilemediği belirtildi.

Operatörün pnömatik ve manuel frenleri devreye sokmasına rağmen dengeleme kablosunun arızalanması nedeniyle sistemin tasarımı gereği vagonları durduramadığı kaydedildi. Araştırmacılar, acil durum mekanizmasının elektriği kestiğini ve frenleri devreye soktuğunu ancak her vagonda amaçlandığı gibi çalışmamış olabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.