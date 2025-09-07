Lizbon'daki Füniküler Kazasında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

LİZBON, 7 Eylül (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'da Gloria Füniküleri'nin raydan çıkarak 16 kişinin hayatını kaybetmesine ve 22 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın kopan bir çelik kablo yüzünden meydana geldiği bildirildi.

Hava ve Demiryolu Kazalarının Önlenmesi ve Soruşturulması Ofisi (GPIAAF), kablonun bir numaralı kabin içindeki gizli bir sabitleme noktasından koptuğunu açıkladı. O gün erken saatlerde yapılan rutin görsel kontrollerde bu kusurun tespit edilemediği belirtildi.

Operatörün pnömatik ve manuel frenleri devreye sokmasına rağmen dengeleme kablosunun arızalanması nedeniyle sistemin tasarımı gereği vagonları durduramadığı kaydedildi. Araştırmacılar, acil durum mekanizmasının elektriği kestiğini ve frenleri devreye soktuğunu ancak her vagonda amaçlandığı gibi çalışmamış olabileceğini ifade etti.