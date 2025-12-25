Liseliler, Mehmet Akif şiirlerini okumak için yarıştı

BURDUR'da lise öğrencileri Mehmet Akif şiirlerini en güzel okumak için yarıştı.

Burdur merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışmaya kent merkezindeki 15 liseden öğrenciler katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel şekilde okumak için yarıştı. Etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, öğretmenler ve öğrenciler ilgiyle izledi.

Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Işık, 20- 27 Aralık tarihlerinin Mehmet Akif'i Anma Haftası olarak kutlandığını belirterek, "İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89'uncu yılında bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmada Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ahmet Burak Tezcan 'Ordunun duası' şiiriyle birinci olurken, Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Dilara Yüksel 'Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak' şiiriyle ikinciliği, Ercan Akın Fen Lisesi'nden Sinem Bakış da 'Zulmü alkışlayamam' şiiriyle üçüncülüğü elde etti.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,