Libya, Nijeryalı 163 Düzensiz Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderiyor

Libya Düzensiz Göçle Mücadele İdaresi, Nijeryalı 163 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.

Düzensiz Göçle Mücadele İdaresi Sorumlusu Muhammed Barida, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Nijerya uyruklu 107 kadın, 51 erkek ve 5 çocuk olmak üzere 163 düzensiz göçmen başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı üzerinden sınır dışı edilecek." dedi.

Barida, sınır dışı etme işlemlerinin halen devam ettiğine dikkati çekerek, Bingazi kentindeki Kanfuda barınma merkezinde bulunan Nijerya vatandaşlığına sahip 160 düzensiz göçmenin de önümüzdeki günlerde sınır dışı edileceğini kaydetti.

Libya Düzensiz Göçle Mücadele İdaresi'nin 2023 yılı içerisinde aralarında Mısır, Somali ve Sudanlıların da bulunduğu farklı milletlerden 500'den fazla düzensiz göçmeni Uluslararası Mitiga Havalimanı ve kara sınırları üzerinden sınır dışı etmesi dikkat çekiyor.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı. Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.