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Samsun emniyeti, LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencileri okullarına yetiştirdi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGS sınavına yetişemeyen, okulunu karıştıran veya kimliğini kaybeden 14 öğrenciyi sınav merkezlerine zamanında ulaştırarak mağduriyetlerini giderdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, okullarına ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGS kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirlerinin yanı sıra öğrencilerin sınava sorunsuz şekilde ulaşabilmeleri için çalışma yürüttü.

Sınav sabahı okulunu karıştıran öğrencileri doğru sınav merkezlerine yönlendiren ekipler, kimliğini kaybeden öğrencileri ise önce ilgili nüfus müdürlüklerine, ardından sınava girecekleri okullara güvenli şekilde götürdü.

Sınava geç kalma riski yaşayan öğrenciler de devriye ve trafik ekiplerinin müdahalesiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Emniyet, il genelinde 14 öğrenciye ulaşım ve yönlendirme desteği sağlayarak, sınavlarına zamanında girmelerini sağladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav heyecanını güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabilmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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