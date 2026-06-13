Haberler

Polis ekipleri LGS sınavına geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde LGS sınavına geç kalan, yanlış okula giden veya belgesini unutan 7 öğrenci, polis ekipleri tarafından ekip araçlarıyla sınava yetiştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava geç kalma riski yaşayan öğrencilerin yardımına koştu.

İlçede sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla görev yapan polis ekipleri, sınav saatine yetişmekte güçlük çeken öğrenciler için çalışma yürüttü.

Polis ekipleri sınava geç kalan, yanlış okula giden veya sınav giriş belgesini unutan toplam 7 öğrenciyi ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Öğrencilerin sınava zamanında yetişmesi sağlanırken, aileler polis ekiplerine teşekkür etti.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini artırdı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in kirli geçmişi

İşte Bakan Gürlek'in "Kendi kariyerine baksın" dediği isim
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt