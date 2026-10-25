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Lecornu operatörlere sosyal medya erişimini kesmeye hazır olmalarını istediği iddia edildi

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Blast'ın haberine göre Başbakan Lecornu, operatörlerden hafta sonu eylemlerinde şiddet olursa TikTok, Instagram, Snapchat ve X'e erişimi geçici kesmeye hazır olmalarını istediği iddia edildi. Operatörler talebe ikna olmadı ve kısa vadede kapasiteleri olmadığını bildirdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun telefon operatörlerinden bu hafta sonu düzenlenen eylemlerde olası şiddet olayları yaşanması halinde sosyal medyaya erişimi kesmeye hazırlıklı olmalarını istediği iddia edildi.

İnternet üzerinden yayın yapan Fransız medyası Blast'ın haberine göre Lecornu, Sarı Yelekliler'in bugünkü eylemlerinden önce Orange, SFR, Free ve Bouygues Telecom temsilcilerine 22 Ekim'de bir mektup gönderdi.

Mektupta, söz konusu operatörlerden bu hafta sonu düzenlenen eylemlerde olası şiddet olayları yaşanması halinde TikTok, Instagram, Snapchat ve X gibi sosyal medya platformlarına erişimi geçici olarak kesmeye hazırlıklı olması istendi.

Lecornu'nun kabinesinden üyeler ve operatörlerin hukuk müdürleri arasında ayrıca bu hafta çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya dair tutanağa göre, hükümet söz konusu platformlara yönelik erişim kesintisinin cep telefonlarıyla ve bazı bölgelerle sınırlı kalmasını istedi.

Operatörler, hükümetin platformlarla ilgili talebi konusunda ikna olmadıklarını ve kısa vadede bunu yapma kapasiteleri olmadığını bildirdi.

Hükümet kanadından, Blast medyasının iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Paris hükümeti, 2024'te Yeni Kaledonya'daki eylemler sırasında TikTok'a erişimi kesmişti. Danıştay 2025'te Paris hükümetinin Yeni Kaledonya'da TikTok'a erişimi engelleme kararını iptal etmişti.

Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı bugün yeniden sokağa indi. Ülke genelindeki eylemler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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