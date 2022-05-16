Lapseki şeftalisine coğrafi işaret tescili - Haberler

ÇANAKKALE'nin 'Lapseki şeftalisi', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi.

Lapseki şeftalisi, Patent ve Marka Kurumu tarafından Çanakkale'nin 10'uncu coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edildi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını ve kalitesini garanti altına alırken, üreticilerimiz için ise pazarlama ve markalaşma anlamında büyük bir önem taşıyor. Çanakkale'miz tarım alanındaki ürünleri ile geniş yelpazeye sahip, ülkemizin nadide şehirlerinden biri. Ürettiğimiz ürünlerin markalaşması demek, Çanakkaleli üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin kalitesinin garanti altına alınması demek. Lapseki Şeftalisi, coğrafi işaret tescili alarak, bundan sonra kendi adıyla bir marka olarak raflarda yerini alacak. Çanakkale'miz markalarıyla büyümeye devam edecek. Coğrafi işaret tescilli ürün anlamında şehrimiz önemli bir aşama kaydetti. Tüm ilçelerimizdeki ilgilileri ve kurumlarımızı coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi arttırmaya davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Lapseki'mize, Çanakkale'mize, ülkemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Ayrıca, 'Çanakkale domatesi', 'Lapseki nektarini' ve 'Gökçeada madran kuzusu' için de coğrafi işaret tescil işlemlerine başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel