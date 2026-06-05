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Bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmanı saran dumanı fark eden bina sakinleri, dışarıya çıktıklarında bodrum katındaki yangını fark etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle apartmanın terasına çıkan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çatıdaki 4 kişi ve onlara yardım etmek isteyen 2 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü,

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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