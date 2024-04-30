Laçin Kaymakamı öğrencilerle kütüphanede kitap okudu
Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Laçin İlçe Halk Kütüphanesince düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Şimşek, öğrencilere kitap okumanın faydalarını anlattı ve onlarla birlikte kitap okudu. Etkinliğe kütüphane yöneticileri de katıldı.
Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.
Şimşek, Laçin İlçe Halk Kütüphanesince düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.
Burada öğrencilerle kitap okuyan Şimşek, öğrencilere kitap okumanın faydalarını da anlattı.
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe kütüphane yöneticileri de katıldı.