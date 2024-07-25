Kyoto'da Geleneksel Gion Festivali Başladı

KYOTO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Gion Festivali, Kyoto'da her yıl düzenlenen ve Temmuz ayı boyunca süren geleneksel bir etkinlik. İlk olarak 869 yılında Kyoto'da patlak veren bir salgın hastalık sonrasında huzura ermek ve hastalığın yok olması için dua etmek üzere büyük bir festival düzenlenmiş. Bu festival, o tarihten bu yana zamanla her sene gerçekleşen bir etkinlik haline gelerek günümüze kadar devam etmiştir.