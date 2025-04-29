KVKK Başkanı Bilir: Yapay Zeka Destekçi Olmalı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ) Başkanı Faruk Bilir, yapay zekaya ilişkin endişelerin, sistemi daha güvenli ve faydalı hale getirmek için bir rehber olması gerektiğini belirterek, "Yapay zeka insanın rakibi değil, destekçisi olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kvkk'den yapılan açıklamaya göre, kurumda, Yapay Zeka Politikaları Derneğinin işbirliğiyle Yapay Zeka Çağında Kişisel Verilerin Korunması Konferansı düzenlendi.

Bilir, konferansın açılışında, kişisel verilerin korunması ve yapay zeka sistemleri arasındaki ilişkiye değindi.

İnsanlık tarihindeki en büyük dönüşümlerden biri olan yapay zekanın geleceği şekillendirme fırsatı sunduğunu aktaran Bilir, yapay zekanın iş süreçlerini iyileştirmek ve dünyanın sorunlarına pratik çözümler geliştirmek için büyük potansiyel barındırdığını, bunun ise kişisel verilerin etkin ve güvenli kullanımına bağlı olduğunu anlattı.

Bilir, yapay zekanın gelişimini kişisel verilerin korunması ve mahremiyet gibi değerler çerçevesinde yönlendirmenin, yapay zekanın insanlığın hizmetinde bir güç olarak kalmasını sağlamak açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Mahremiyet yalnızca bir hak değil, aynı zamanda güvenli dijital dünyanın temel unsurlarından biri olarak görülmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka tabanlı sistemlerle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen temel veri koruma ilkelerine ve veri işleme şartlarına uygun olması gerektiğini kaydeden Bilir, veri güvenliğine önem veren ve bireyin mahremiyetinin korunmasını teşvik eden yaklaşımların benimsenmesinin, toplumun yapay zekaya güven duyması bakımından önem taşıdığını bildirdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bireylere itiraz hakkı tanındığını, kişisel verilerin yalnızca otomatik sistemlerle analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz edebildiğini aktaran Bilir, "İtiraz hakkı, teknolojik süreçlerin şeffaflığını ve bireylerin verileri üzerindeki kontrolünü artırarak adil kararlar alınmasını amaçlamaktadır. İtiraz hakkı sayesinde bireyler, otomatik veri işlemeye karşı insan müdahalesinin sürece dahil edilmesini talep edebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanı merkeze almayan gelişme kalıcı olamaz"

Kvkk Başkanı Bilir, "İnsanı merkeze almayan ve insana hizmet etme gayesi taşımayan gelişmenin kıymetli ve kalıcı olması mümkün değildir." görüşünü paylaştı.

Etik ilkelerin dikkate alındığı ve mahremiyet temelli yaklaşımların standart hale geldiği bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması gerektiğine işaret eden Bilir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka hakkındaki endişelerin, teknolojik ilerlemenin önünde bir duvar değil, yapay zeka sistemlerini daha güvenli ve faydalı hale getirmek için bir rehber olması gerekir. Yapay zeka insanın rakibi değil, destekçisi olmalıdır."

Kısa süre önce KVKK'nin öncülüğünde Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış isimli kitabın yayımlandığını anımsatan Bilir, kitabın yapay zeka konusundaki çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti. Bilir, kitaba kurumun internet sitesinden erişilebileceğini bildirdi.