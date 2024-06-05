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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tırı güvenlik şeridine çeken şoför, dorseyi şoför mahallinden ayırdı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Soner Yaman"ın kullandığı 34 JV 5576 plakalı tırın dorsesinden, Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey İSTOÇ ayrımında dumanlar yükseldi.

Tırı güvenlik şeridine çeken şoför, dorseyi şoför mahallinden ayırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dorsede hasara yol açan yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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