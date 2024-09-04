Kuzey Makedonya Meclisinde Gensoru Önergesi Reddedildi

Kuzey Makedonya Meclisinde Başkan Afrim Gashi hakkında sunulan "laik devlet doktrininin ihlali" konulu gensoru önergesi reddedildi.

Levica (Sol) Partisi, Gashi hakkında, "laik devlet doktrininin ihlali" başta olmak üzere 7 konuda gensoru önergesi verdi.

Öğlen saatlerinde başlayan tartışmalarda Levica Partisinin Genel Başkanı ve milletvekili Dimitar Apasiev, önergenin 7 konuya ilişkin verildiğini, ancak sadece "laik devlet doktrininin ihlali" konusunun da yeterli olduğunu söyledi.

Dini meselelerin ayrı tutulması ilkesi doğrultusunda devletin tarafsızlığını koruması ve hassas dini konulara müdahale etmemesi gerektiğini belirten Apasiev, Gashi'yi Mecliste dini faaliyet yapmakla suçladı.

Kimsenin dini ritüellerini yerine getirmesine karşı olunmadığını savunan Apasiev, "Ancak bir kamu kurumunda Anayasamıza göre, Anayasa Mahkemesi görüşüne göre, Strasbourg yargı yetkisine göre bu kabul edilemez." dedi.

"Bu önerge, Meclis Başkanının etnik köken ve dinine karşı bir gensoru önergesidir"

Meclis Başkanı Gashi de her devlet görevlisinin yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini belirterek, milletvekillerine gensoru önergesi için teşekkür etti.

Laikliğin ihlali suçlamasına ilişkin Gashi, bunun aslında İslamofobi ve asılsız suçlama olduğunu söyledi.

11 Temmuz'da Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında kurbanlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduğunu ve bunun laikliğin ihlali anlamına gelmediğini belirten Gashi, "Bu, Afrim Gashi'ye yönelik bir gensoru önergesi değildir, bu gensoru önergesi Meclis Başkanının etnik köken ve dinine karşı bir gensoru önergesidir." diye konuştu.

Gashi, konuşmasının ardından gensoru önergesi için yapılacak tartışmalar ve oylamaya etki etmemek adına Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Gensoru önergesi 72 oyla reddedildi

Yerel saatle 20.30'da yapılan oylamada, 21 "evet" oyuna karşı 72 "hayır" oyuyla gensoru önergesi reddedildi.

11 Temmuz'da Mecliste bir sivil toplum kuruluşu tarafından Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda 1 dakikalık saygı duruşunun yanı sıra dua edilmişti. Bunun üzerine Gashi, başta Levica olmak üzere bazı partilerin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.