Kuzey Makedonya'da muhalefetten hükümet karşıtı protesto - Haberler

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Kuzey Makedonya'da muhalefetten hükümet karşıtı protesto

AA - Edıta Zekjırovıkj - Güncel
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Kuzey Makedonya'daki en büyük Makedon muhalefet partisi VMRO-DPMNE, erken genel seçime gidilmesi talebiyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Kuzey Makedonya'daki en büyük Makedon muhalefet partisi VMRO-DPMNE, erken genel seçime gidilmesi talebiyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

"Değişim için protesto" sloganıyla başkent Üsküp'te düzenlenen gösteriye ülke genelinden binlerce kişi katıldı.

VMRO-DPMNE Genel Başkanı Hristiyan Mickoski, buradaki konuşmasında, hükümetin çalışmalarını eleştirerek, erken genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin anlaşma sağlanmaması durumunda yaz döneminde tamamen meclis çalışmalarını bloke edeceklerini söyledi.

Halka, değişim için ortak mücadelede birleşme çağrısında bulunan Mickoski, "Söz konusu engel mecliste olacak, ancak kurumlar ve sokaklar bloke edilecek, şehirlerde protestolar düzenlenecek, prosedürler ve çöküşte olan sistem bloke edilecek." dedi.

Mickoski, "Bu seçimler, iktidar seçimleri olmasın. Bu seçimler, gelecek sağlayacağımız ve (Kuzey) Makedonya için referandum olacak seçimler olsun. Makedonya için yeni bir dönemeç, yeni bir sayfa, yeni bir çağ açacak yeni nesil yetenekli insanlar gelsin. Tüm aileler için daha fazla istihdam, daha fazla para ve güvenlik sağlayalım. Kültür, eğitim ve girişimcilikte ilerleyelim." şeklinde konuştu.

AA / Edıta Zekjırovıkj - Güncel

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