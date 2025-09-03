Kuyumcu Soygununa Karşı Koyan İşletme Sahibi Bıçakla Şüphelileri Korkuttu

HATAY'ın Payas ilçesinde silahla kuyumcu dükkanına girip soymaya çalışan 3 şüpheli, iş yeri sahibi Hüseyin Kaya'nın bıçakla karşı koyması üzerine koşarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 23 Ağustos'ta ilçedeki Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle iş yerine gelen, yüzlerini kask ve maskeyle gizleyen 3 şüpheli, çalışanlara tabanca doğrultarak, tezgahtaki altınları poşete doldurmalarını istedi. Bu sırada iş yeri sahibi Hüseyin Kaya ile şüphelilerden biri arasında arbede çıktı. Eline bıçak alan Kaya, şüphelilerin üzerine yürüdü. Şüpheliler koşarak iş yerinden çıkıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arbede sırasında hafif yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri, kimliklerini belirleyip yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan,

isimleri açıklanmayan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.