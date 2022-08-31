Kütahya gündem: KÜTAHYA'DA SAĞANAK NEDENİYLE 7 KÖYDE, EV VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Gelen Kütahya haberlerine göre KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde ev ve tarım arazileri zarar gördü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde ev ve tarım arazileri zarar gördü. Domaniç ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Muhacirler, Kırık, Saruhanlar, Muratlı, Çukurca, Fındıcak ve Güney köylerinde hasara yol açtı. Yağış nedeniyle sel meydana gelirken, bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. Elektrik direklerinin üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle gece boyunca çok sayıda köye elektrik verilemedi.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk, ekiplerle birlikte Muratlı ve Kırık köylerinde hasar tespiti yaptı. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri ile belediyeye ait iş makinaları da temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirterek, 7 köyümüzde su baskını yaşandı. En ciddi baskınlar ise 2 köyümüzde yaşandı. Şimdi Kırık köyümüzde inceleme yapıyoruz. Gece boyunca muhtarımız ile görüştük. Can kaybının yaşanmaması bizim için ciddi bir teselli dedi. Köy sakinlerinden Adem Kaçar ise, Evin avlusu belimize kadar su ile doldu. Daha sonra ahırı su bastı. Duvarı kırmak için komşunun kapısını açmam gerekiyordu. Kırarak açabildim diye konuştu. (DHA)