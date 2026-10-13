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Kütahya Domaniç'te çıkan yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi

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Kütahya Domaniç'te çıkan yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde gece çıkan yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi. Köylüler, alevler ahıra ulaşmadan hayvanları dışarı çıkarmayı başardı; itfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 6 samanlık ve ahır yanarak kullanılmaz hale geldi. Ahırda bulunan hayvanlar ise alevler sarmadan köylüler tarafından kurtarıldı.

Yangın gece geç saatlerde Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde çıktı. Saman balyalarının bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören köylüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangında Ali Girgin'e ait 4 samanlık, Halil Uygun ve Ali Güngör'e ait 1'er samanlık ve 1 ahır yandı. Köylüler ahırda bulunan hayvanları alevler sarmadan çıkartmayı başardı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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