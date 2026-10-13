Kütahya Domaniç Fındıcak'ta yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi

Kütahya Domaniç Fındıcak'ta yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde çıkan yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanlar alevler ulaşmadan kurtarıldı; ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Fındıcak köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.
Yangında 6 samanlık ve 1 ahır yandı.
Ahırdaki hayvanlar, alevler ulaşmadan önce kurtarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.