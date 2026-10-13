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Kütahya Domaniç Fındıcak'ta yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi

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Kütahya Domaniç Fındıcak'ta yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde çıkan yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanlar alevler ulaşmadan kurtarıldı; ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Fındıcak köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Yangında 6 samanlık ve 1 ahır yandı.

Ahırdaki hayvanlar, alevler ulaşmadan önce kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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