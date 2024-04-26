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Kütahya'da Üniversite Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar sergilenmeye değer bulundu.

Kütahya'da, "Objektiften Üniversitem" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından üniversite yerleşkesinin tanınırlığını artırmak ve katılımcıları fotoğrafçılığa özendirmek amacıyla fotoğraf yarışması düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren fotoğraflar ile sergilenmeye değer görülenlerden oluşan sergi açıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın toplum için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sanatın geleceğe dair değerlerin yaşatıldığı en önemli unsurlardan olduğunu belirten Kızıltoprak, "Fotoğraf makinesinin 1840'larda keşfedilmesiyle de yeni bir aşan ve mecra açılmıştır. Dolayısıyla sanat dalları arasında fotoğrafçılığın da önemi oldukça büyüktür. Bugün fotoğrafçılık demek aynı zamanda bir sanatkarlık, kabiliyet ve yeryüzündeki güzellikleri tespit etmek demek. Bugün burada açtığımız bu sergimiz de sanatın bir parçasını, üniversitemizin yerleşkesini tanıtması yönüyle de çok önemli." diye konuştu.

DPÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Sezici de üniversitelerin akademik çalışmaların yanında şehrin kültür ve sanat algısına katkı sunarak insanlarla bütünleşmek olduğunu, bu yarışmaya katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Yaşar Saygılı ise yarışma ve serginin üniversite şehir işbirliğini pekiştirmesini ve fotoğrafçılığın yaygınlaşmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine plaketleri takdim edildi, sergi gezildi.

Sergi, DPÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 3 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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