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Şoförü rahatsızlanan TIR, refüjdeki bariyerlere çarptı

Şoförü rahatsızlanan TIR, refüjdeki bariyerlere çarptı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda direksiyon başında rahatsızlanan TIR sürücüsü, refüjdeki bariyerlere ve yön direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da direksiyon başında rahatsızlanan Yusuf E.'nin kullandığı TIR, refüjdeki bariyerlere ve yön direğine çarparak durabildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Direksiyon başındayken rahatsızlanan Yusuf E.'nin kontrolünü kaybettiği 20 AFB 045 plakalı TIR, refüjdeki bariyerlere ve yön direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan TIR'ın şoförü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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