Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 sikke ile 68 obje ele geçirildi - Haberler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 2 bin 880 sikke ile tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K'nin kaçak kazılarda çıkarılan tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri, satmak için topladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin 3 ayrı adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 bin 880 sikke ile tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemelerin ardından tarihi eserlerin ait oldukları dönemlerin belirleneceği bildirildi.