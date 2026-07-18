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Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ile Domaniç ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 helikopter ve yaklaşık 300 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Musa Işın, 70 dekar alanın zarar gördüğünü ve yangının tehlike olmaktan çıktığını açıkladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ile Domaniç ilçeleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tavşanlı'nın Elmalı köyü ile Domaniç'in Fındıcak köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 helikopter ve yaklaşık 300 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin ekiplerce araştırıldığını söyledi.

Yangının kurumların ve ekiplerin koordineli çalışması sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını belirten Işın, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, AFAD'ın ve diğer kurumların desteğiyle birlikte çok ciddi bir çalışma neticesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri devam etmektedir. Artık tehlike olmaktan çıkmıştır. Maalesef 70 dekarlık bir alanımız tahrip olmuştur. En kısa sürede burayı eski haline döndürmek için çalışmalarımızı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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