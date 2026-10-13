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Kütahya'da okul servis araçları 2026-2027 eğitim yılı kapsamında denetimden geçirildi

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Kütahya'da okul servis araçları 2026-2027 eğitim yılı kapsamında denetimden geçirildi
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Kütahya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde araçların teknik özellikleri, güvenlik donanımları, yaş sınırı ve yolcu kapasitesi ile şoför, rehber personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.

Kütahya'da öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında kent merkezinde yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının trafik ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, belediye zabıta ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Denetimlerde servis araçlarının teknik özellikleri, güvenlik donanımları, yaş sınırı ve yolcu kapasitesi kontrol edildi. Araçlarda dur levhasının bulunup bulunmadığı da incelendi.

Ekipler ayrıca servis şoförlerinin gerekli şartları taşımasını, rehber personelin yeterliliğini ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi.

Kaynak: AA
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