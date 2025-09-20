Kütahya'da Öğrencilere Piknik ve Şehitlik Ziyareti

Kütahya'da, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfının vakfiye şartı gereği, öğrencilerin pikniğe götürülmesi ve harçlıklarının verilmesi geleneği kapsamında piknik düzenlendi, daha sonra öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1803'te kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfının vakfiye şartnamesinde yer alan hayır şartını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu hayır şartı kapsamında, bu yıl da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden burs alan ortaokul ve lise öğrencileri ile aileleri için Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy bölgesinde piknik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nın önemli noktalarından Zafer Anıtı ile Dumlupınar Şehitliği de ziyaret edildi.

Öğrenciler ve katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve vakıf kurucuları için dua etti.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, yaptığı açıklamada, vakıf hayır şartı gereği öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Program kapsamında öğrencilerle piknik yaptıklarını anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfını kuranlar, 'Vakfımızın gelirlerinden çocuklarımızı pikniğe götürün. Aileleriyle o çocuklarımızı orada eğlendirin, yedirin, içirin, ceplerine de harçlık verin.' demiş. Biz de bu vakfımızın hayır şartı gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da bu etkinliği düzenledik. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinden Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bursiyeri öğrencilerimiz ve ailelerimizle bir araya geldik. Bu mutluluğu paylaşıyoruz."

Piknik etkinliği ile birlikte şehitlik ziyaretleri de yaptıklarını aktaran Çınar, "Öğrencilerimizle, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu mukaddes coğrafyayı, Dumlupınar Şehitliğimizi ziyaret etmek programımızı daha anlamlı hale getirdi. Bu anlamlı gün, sadece bir piknik değil yüzlerde tebessüm, gönüllerde huzur, ecdada ise güçlü bir vefa duruşu oldu. Çocuklarımıza, bugün burada güzel vakit geçirebiliyorlarsa, özgürce yaşayabiliyorlarsa, bunu canlarını feda eden aziz şehitlerimize borçlu olduklarını bir kez daha hatırlattık." diye konuştu.

Vali Vekili Harun Kazez de gezinin öğrencilerde vatan sevgisini artırması ve şehitlere olan vefa duygusunu geliştirmesi temennisinde bulundu.

Programa, Şaphane Kaymakamı ve Dumlupınar Kaymakam Vekili Muhammed Sefa Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekin ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli de katıldı.