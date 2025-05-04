Kütahya'da Motosiklet Kazası: Genç Ağır Yaralandı

Kütahya'da Motosiklet Kazası: Genç Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 19 yaşındaki Mehmet Kaya'nın kullandığı plakasız motosiklet bahçe duvarına çarparak devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Mehmet Kaya'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan genç, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza esnasında gencin başında kask bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.