Kütahya'da Motosiklet Kazası: Genç Ağır Yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 19 yaşındaki Mehmet Kaya'nın kullandığı plakasız motosiklet bahçe duvarına çarparak devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Kaya'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan genç, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza esnasında gencin başında kask bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel