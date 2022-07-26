Kütahya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
AA - Alibey Aydın - Güncel
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
İlçedeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 43 S 2153 plakalı otobüs, Şahmelek mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Alibey Aydın - Güncel