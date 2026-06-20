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Kütahya'da 3 işçinin öldüğü iskele çökmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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Kütahya'da bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı olayda gözaltına alınan inşaat firması sahibi, taşeron şirket sahibi ve şantiye şefi tutuklandı.

Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Dün Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'nda 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı bina inşaatında meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla inşaat firması sahibi H.K, taşeron şirket sahibi A.A.İ. ve şantiye şefi O.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çökmüştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun, Abdullah Kaya, Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

İşçiler Sarı, Türkoğlu ve Kaya müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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